ما بين الأعلى والأدنى 28 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة والأحساء أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 16 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم؛ كالتالي مكة المكرمة والأحساء 44 درجة، تليها الدمام والصمان وحفر الباطن والخرج 43 مئوية، وكل من التنهات والدهناء 42 مئوية، والمدينة المنورة والرياض وبريدة ووادي الدواسر وشرورة وينبع ورفحاء 41 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ16 مئوية، تليها الباحة والقريات 19 درجة، وطريف 21 درجة.
وسجلت أبها والباحة والطائف وجدة وجازان والوجه أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.