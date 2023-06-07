ما بين الأعلى والأدنى 28 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة والأحساء أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 16 مئوية.