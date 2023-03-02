عملية منظار بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي تُنهي معاناة "ثلاثينية"

وأضاف أن المريضة أُخضعت لعملية تدخّل متقدمةٍ باستخدام المنظار والدخول عبر 4 فتحات بالبطن لا يتجاوز طول الواحدة منها سنتيمترًا واحدًا، وتم في العملية التي جرت تحت التخدير العام، تركيبُ شبكات جراحية وتثبيتها حول المهبل وشدها وتثبيتها مجددًا في منطقة الرعن العجزي، للحيلولة دون هبوط الرحم إلى المثانة، وقد تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح التام؛ حيث تخلصت المريضة بعد العملية مباشرة من كل الأعراض التي كانت تشكو منها، وخرجت بعد 48 ساعة من المستشفى بحالة صحية ممتازة، ثم أمضت قيد الاستشفاء بالمنزل لنحو 7 أيام، وعادت بعدها إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي.