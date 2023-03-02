عملية منظار بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي تُنهي معاناة "ثلاثينية"

أجرى فريق جراحة المسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، عملية تدخّل متقدمة عبر المنظار، أنهت معاناة سيدة "ثلاثينية" لفترة طويلة من هبوط الرحم والمثانة وخروجهما من الجسم.
وقال رئيس الفريق الطبي المعالج: إن المريضة كانت قد خضعت لعملية تعديل هبوط غير موفقة بمستشفى آخر، وراجعت مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي مشتكية من خروج الرحم خارج الجسم، وأجري لها فحص إكلينيكي، ومن ثم أشعة للحوض، وأكدت هذه الفحوصات وجود هبوط من الدرجة الرابعة للرحم، وعلاجها في العادة يحتاج إلى التدخل الجراحي، ولا يمكن التعامل معه وتعديله عبر التمارين أو تقوية العضلات.
وأضاف أن المريضة أُخضعت لعملية تدخّل متقدمةٍ باستخدام المنظار والدخول عبر 4 فتحات بالبطن لا يتجاوز طول الواحدة منها سنتيمترًا واحدًا، وتم في العملية التي جرت تحت التخدير العام، تركيبُ شبكات جراحية وتثبيتها حول المهبل وشدها وتثبيتها مجددًا في منطقة الرعن العجزي، للحيلولة دون هبوط الرحم إلى المثانة، وقد تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح التام؛ حيث تخلصت المريضة بعد العملية مباشرة من كل الأعراض التي كانت تشكو منها، وخرجت بعد 48 ساعة من المستشفى بحالة صحية ممتازة، ثم أمضت قيد الاستشفاء بالمنزل لنحو 7 أيام، وعادت بعدها إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي.
وتابع قائلًا إن التقنية التي استخدمها الفريق الطبي تتميز بنِسَب نجاح عالية، كما أنها تُقَصّر فترة الاستشفاء بشكل كبير، لتتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام؛ لكن هذا التدخل الطبي المتقدم يحتاج إلى فريق طبي يتميز بالمهارة العالية والتمرس، وكذلك إلى مراكز متخصصة أو مستشفيات ذات إمكانيات عالية.
ويشار إلى أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي، يُعد من أكبر وأحدث المستشفيات الخاصة على مستوى الشرق الأوسط، وقد حقق الكثير من الإنجازات الطبية اللافتة بفضل الكفاءات الطبية المتميزة التي تعمل فيه، وتوفر أحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية، وقد نجح المستشفى في الحصول على العديد من الجوائز والشهادات والاعتمادات العالمية والمحلية؛ حيث نال مجددًا ثقة اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنشآت الصحية JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وجائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.