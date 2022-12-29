"بائعة القهوة" تستوقف الوزير الراجحي وتحكي تفاصيل النجاح والتمكين.. وشغف المهنة

عرّفت "بائعة القهوة" نفسها لمعالي الوزير باسم "فدوى عبدالمجيد منصور"، وتحدثت عن تجربتها في بيع القهوة على مدى السنوات الخمس الماضية، ودوراتها التدريبية التي حصلت عليها من الجمعية الأمريكية العالمية للقهوة المختصة، واللغات الثلاث التي تتقنها (الإنجليزية، والفلبينية، والإندونيسية)، وطموحها وشغفها بالعمل في مهنة إعداد وبيع القهوة التي ترى فيها مستقبلاً واعداً واستثماراً ناجحاً، ورغبتها في التوسع بمجال عملها مستقبلاً، والمساهمة في توظيف وتدريب غيرها من أبناء الوطن.