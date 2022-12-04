"المفوض التجاري البريطاني": السعودية مركز مُتنامٍ للتكنولوجيا المالية "فينتك" في الشرق الأوسط

ويقول "سايمون بيني": كما تشهد قيمة معاملات "فينتك" السعودية، ارتفاعًا بنسبة تُقارب 18% كل سنة؛ حيث بلغت 20 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المقدّر لها أن تنمو إلى 33 مليار دولار أمريكي في السنة المقبلة، ولهذا السبب تتطلع مؤسسات "فينتك" البريطانية إلى السعودية بحثًا عن فرص نمو جديدة".