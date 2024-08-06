"مركز الملك سلمان للإغاثة" يسلّم جمعيتَيْ "سيل الأهلية" و"علاجي" شهادتَي الموافقة الأولية للعمل بالخارج

سلّم مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "جمعيةَ سيل الأهلية" شهادةَ الموافقة الأولية للعمل خارج المملكة العربية السعودية، وذلك بمقر المركز في الرياض، أمس.
وسلم الشهادةَ مساعدُ المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، للرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله بن راشد الغريب.
كما سلّم مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجمعية الخيرية لعلاج المرضى "علاجي"؛ شهادةَ الموافقة الأولية للعمل خارج المملكة العربية السعودية، وذلك بمقر المركز في الرياض، اليوم.
وسلّم الشهادةَ مساعدُ المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، للمدير التنفيذي للجمعية عبد الرحمن بن مهنا المهنا.
ويأتي منْح هاتين الشهادتين إنفاذًا للتوجيهات الكريمة بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي بشكل فعّال في مختلف المجالات؛ ومنها: تفعيل دوره بالمشاركة في العمل الإنساني والإغاثي الدولي، وتعزيز التعاون المشترك والاستراتيجي بين القطاعات الوطنية؛ للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.