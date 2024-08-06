"مركز الملك سلمان للإغاثة" يسلّم جمعيتَيْ "سيل الأهلية" و"علاجي" شهادتَي الموافقة الأولية للعمل بالخارج

ويأتي منْح هاتين الشهادتين إنفاذًا للتوجيهات الكريمة بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي بشكل فعّال في مختلف المجالات؛ ومنها: تفعيل دوره بالمشاركة في العمل الإنساني والإغاثي الدولي، وتعزيز التعاون المشترك والاستراتيجي بين القطاعات الوطنية؛ للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.