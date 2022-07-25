جامعة الملك فيصل تبدأ القبول الإلكتروني للبكالوريوس والدبلوم "انتظام"

أعلنت جامعة الملك فيصل فتح بوابة القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم "انتظام"، بدايةً من مساء أمس الأحد، وحتى ظهر الأربعاء المقبل.
وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن خالد العبدالعالي: إن على المتقدمين من الطلاب والطالبات إكمال اختيار الرغبات حسب ما يتاح لهم وفقًا لنسبهم الموزونة وشروط القبول بالكليات.
وأضاف "العبدالعالي" أنه في حال عدم اختيار واكتمال الرغبات جميعها يعد طلب القبول غير مكتمل، ويتم استبعاده من المفاضلة.
وأوضح أن مجلس الجامعة قد وافق على إتاحة القبول للباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل ممن تجاوزوا شرط الخمس سنوات من حصولهم على الثانوية العامة في برامج الدبلوم (برسوم)؛ تماشيًا مع مبادرة تحول الكليات التطبيقية من خلال الأيقونة المخصصة على بوابة القبول الإلكتروني.
وأكد الدكتور "العبدالعالي" حرص إدارة الجامعة على سير عملية القبول وفق ما يحقق العدالة للمتقدمين، والشفافية العالية.
ولفت إلى أن تحقيق جميع الرغبات يتم من خلال مفاضلة تنافسية إلكترونية بناء على الشروط المعلن عنها، وبما يتوافق مع القرارات الصادرة عن مجلس شؤون الجامعات، ويلبي احتياجات سوق العمل.
وقال: إن بوابة القبول مدعومة بالأدلة التعريفية والخدمات التي تمكن المتقدمين من الحصول على الدعم الفني، والإجابة عن استفسارات القبول، ورفع الملفات الخاصة بطلبة البرامج الدولية.
كما دعا جميع المتقدمين إلى أهمية متابعة مواعيد وإجراءات وتعليمات القبول للعام الجامعي 1443-1444هـ، والاطلاع بشكل مستمر على كل ما يصدر عن الجامعة من إعلانات وأخبار بهذا الشأن في حساباتها الرسمية، داعيًا الله عز وجل للجميع بالتوفيق والنجاح.