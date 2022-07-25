جامعة الملك فيصل تبدأ القبول الإلكتروني للبكالوريوس والدبلوم "انتظام"

وأوضح أن مجلس الجامعة قد وافق على إتاحة القبول للباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل ممن تجاوزوا شرط الخمس سنوات من حصولهم على الثانوية العامة في برامج الدبلوم (برسوم)؛ تماشيًا مع مبادرة تحول الكليات التطبيقية من خلال الأيقونة المخصصة على بوابة القبول الإلكتروني.