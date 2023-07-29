"المرزم ملء المحزم".. "الحصيني": أول "اللاهوب" والشمس تحسر قناعها!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: أن اليوم هو أول أيام موسم اللاهوب -طباخ التمر- مشيرًا إلى أنه يتكوّن من طالعين؛ الأول طالع المرزم، والثاني الكلبين، وعدد أيامهما 26 يومًا.