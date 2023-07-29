"المرزم ملء المحزم".. "الحصيني": أول "اللاهوب" والشمس تحسر قناعها!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: أن اليوم هو أول أيام موسم اللاهوب -طباخ التمر- مشيرًا إلى أنه يتكوّن من طالعين؛ الأول طالع المرزم، والثاني الكلبين، وعدد أيامهما 26 يومًا.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن المرزم يعرف عند العرب قديمًا بالشعرى اليمانية؛ حيث يقول الخلاوي: وإلى ظهر المرزم شبع كل كالف من الغين وانحن الليالي الشدايد، والكالف هو الفلاح الذي يعمل في الفلاحة بأجر، والغين النخل، وانحن تعني انصرفت وكناية عن زوال الشدة".
وأضاف: "يظهر فيه نجم الذراع، وأيامه 13 يومًا؛ حيث تستمرّ فيه شدة حرارة الجو، وتحدث به أحيانًا عواصف ترابية، خاصة في حالة تشكل سحب ممطرة، ويستخرج فيه اللؤلؤ من الخليج، وترتفع نسبة الرطوبة على السواحل".
وتابع: يكثر فيه الرطب والفواكه الصيفية، وتقول العامة: "المرزم ملء المحزم" -الرطب التمر- وتظهر الغيوم على الوسطى والشرقية، ويبدأ غريس فسائل النخيل.
وتابع: يقع في المنزلة الخامسة من منازل الصيف؛ حيث تقول العرب: "إذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع، وأشعلت في الأرض الشعاع، وترقرق السراب بكل قاع، وكنست الظباء؛ كناية عن شدة الحر.