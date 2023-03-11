بفعاليات فنية نوعية.. "الثقافة" تحتفي بيوم العَلَم

وتنظّم الوزارة، بدءًا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، فعاليات ثقافية وفنية نوعيّة في ساحة العدل بجانب قصر الحكم والمصمك التاريخي بالرياض، بدعمٍ من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وتشمل هذه الفعاليات: "معرض العَلَم"، وفعالية "ذراع الراية"، والعمل الفني "ما بين الشروق والغروب" للفنان الإسباني "SPY"، الذي يمثل شكلًا إبداعيًّا وبصريًّا للعَلَم، إلى جانب عرضٍ مسرحي بعنوان "ارتفع عاليًا" سيقام على أرضية الساحة، وعروض وأنشطة مخصصة للأطفال تستهدف الوزارة من خلالها تقديمَ محتوى ثقافي متعدد الأبعاد عن العَلَم ودلالاته الوطنية.