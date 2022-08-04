وزارة الاتصالات تطلق مبادرة لتحفيز الابتكار والريادة في عالم الألعاب الإلكترونية

وتتضمن المبادرة أربعة مسارات مختلفة تشمل كلاً من: مسار تطوير اللعبة، ومسار تصميمها، ومساري فن وتسويق اللعبة، إلى جانب العديد من المزايا؛ إذ سيحظى المشاركون خلال فترة تدريبيهم الممتدة لمدة 6 أشهر، يوجد خلالها 50 مدربًا محترفًا، بتجربة ألعابهم أمام جماهير حقيقية، عوضاً عن مكافأة شهرية يبلغ قدرها 3 آلاف ريال خلال الأشهر الأولى من التدريب، كما ستحصل الشركات الناشئة في مرحلة التسريع على منح مالية تصل إلى أكثر من 1.5 مليون ريال سعودي.