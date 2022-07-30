رئاسة الحرمين تستقبل طلائع معتمري الخارج بالمسجد الحرام مع بداية عودة موسم العمرة

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه تم تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي، إضافة إلى تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمطاف للمعتمرين، وخُصص الدور الأول للمطاف للطائفين من غير المعتمرين، وكذلك خُصصت توسعة الملك فهد، وتوسعة الملك عبدالله، والدور الأول للمطاف، والساحات الخارجية للمصلين، وخصصت أبواب رئيسية محددة لدخول المعتمرين وهي باب الملك فهد، وباب السلام، وباب أجياد، وأخرى للخروج؛ لضمان انسيابية حركة الحشود أثناء تأدية مناسك العمرة.