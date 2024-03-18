فيديو.. الآن هطول أمطار متوسطة على المسجد الحرام

يشهد المسجد الحرام في مكة المكرمة حاليًا، هطول أمطار متوسطة؛ فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
ونقلت قناة "الإخبارية" فيديو للمسجد الحرام الذي يشهد الآن هطولًا لأمطار متوسطة وسط أجواء إيمانية تَضَرع خلالها المعتمرون والطائفون بالدعاء إلى الله.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر إنذارًا باللون البرتقالي لحالة أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة، تستمر حتى العاشرة مساء اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرَد، وصواعق رعدية، وتجمع للمياه.
وكشفت صور الأقمار الصناعية، أن أجواء المملكة غائمة وتشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق، متوقعة استمرار حالة عدم الاستقرار خلال هذا اليوم وغدًا الثلاثاء؛ داعية لأخذ الحيطة والحذر.