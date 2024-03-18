فيديو.. الآن هطول أمطار متوسطة على المسجد الحرام

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر إنذارًا باللون البرتقالي لحالة أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة، تستمر حتى العاشرة مساء اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرَد، وصواعق رعدية، وتجمع للمياه.