المنتدى السعودي للإعلام.. نافذة مرتقبة ستبرز القفزات التنموية المتلاحقة في المملكة

وعقد المنتدى في فبراير المقبل، جاء في توقيت مهم جداً من عمر رؤية 2030، التي قطعت نحو منتصف الطريق، بعدما أطلقها سمو ولي العهد في صيف 2016، وتحقق خلال السنوات الماضية الكثير من الإنجازات في المجالات التنمية شتى، وبالتالي هي تحتاج إلى إعلام قادر على توثيق هذه الإنجازات، وشرح الخطوات المتبعة، وإشراك المواطن وغير المواطن في تلك الإنجازات، ضمن مسار تعزيز الولاء والانتماء لدى المواطنين، وإشراكهم في تلك الإنجازات، ن أجل المحافظة عليها.