مطر الـ 12 ساعة في الشرقية... هبوط شارع بالدمام ومطالبات بسرعة معالجته

خلفت الأمطار التي تعرضت لها المنطقة الشرقية، وتحديدًا مدينتي الدمام والخبر، يوم الأحد الماضي بعض الأضرار سواء في الأحياء أو في المركبات أو حتى على مستوى الطرق، حيث شهد حي النور، غرب مدينة الدمام، وتحديدًا طريق عمر بن الخطاب (الضغط العالي) هبوطًا في الشارع تسبب في عمل حفرة كبيرة يصل قطرها إلى أكثر من 5م، الأمر الذي قد يسبب عواقب سيئة سواء على مستوى قائدي المركبات أو على مستوى الأشخاص.
وطالب الأهالي الجهات المعنية، وعلى رأسها أمانة المنطقة الشرقية بسرعة معالجة هذا الهبوط وإزالة جميع المخالفات التي خلفتها الأمطار.
وقد تعرضت المنطقة الشرقية يوم الأحد الماضي لموجة أمطار غزيرة تسببت في إغلاق أمانة الشرقية لبعض الأنفاق والشوارع الرئيسة، وذلك بشكل احترازي.
ورغم إغلاق بعض أنفاق الدمام والخبر، إلا أنها امتلأت بمياه الأمطار ولم يتم التصريف إلا عن طريق سحبها بواسطة معدات خاصة، وقد تستغرق هذه الجهود فترة من الزمن.