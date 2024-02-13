مطر الـ 12 ساعة في الشرقية... هبوط شارع بالدمام ومطالبات بسرعة معالجته

خلفت الأمطار التي تعرضت لها المنطقة الشرقية، وتحديدًا مدينتي الدمام والخبر، يوم الأحد الماضي بعض الأضرار سواء في الأحياء أو في المركبات أو حتى على مستوى الطرق، حيث شهد حي النور، غرب مدينة الدمام، وتحديدًا طريق عمر بن الخطاب (الضغط العالي) هبوطًا في الشارع تسبب في عمل حفرة كبيرة يصل قطرها إلى أكثر من 5م، الأمر الذي قد يسبب عواقب سيئة سواء على مستوى قائدي المركبات أو على مستوى الأشخاص.