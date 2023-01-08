"التخصصي" ينجح في زراعة قلب لأصغر طفلة على مستوى الشرق الأوسط

وتُعد الطفلة الإماراتية أصغر حالة تخضع لعملية زراعة قلب على مستوى الشرق الأوسط، بعد أن كانت أصغر حالة زراعة قلب مسجلة سابقًا باسم الرضيعة غيم (11 شهرًا) في "التخصصي" العام الماضي 2021. وأجريت العمليتان للطفلتين تباعًا بتخصصي الرياض، ويتطلب إجراء مثل هذه العمليات كوادرَ بشرية ذات خبرة عالية، وبنية تحتية طبية متقدمة، وهو ما يتوفر في التخصصي، إلى جانب جاهزية الدعم اللوجستي النوعي الذي ييسر للفريق الطبي الانتقال خلال زمن قياسي، والذي يوفره الإخلاء الطبي الجوي حيث لعب دورًا محوريًّا لإنجاز مثل هذه العمليات.