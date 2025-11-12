طالبان من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يفوزان بمنحة "رودس" العالمية

ويُعد هذا الإنجاز شاهدًا على الدور الحيوي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تمكين طلابها من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والبحثية، عبر بيئة تعليمية محفزة ومبادرات نوعية تعزز جاهزيتهم للمنافسة في أرقى الجامعات العالمية، وبإشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين أسهموا في الإرشاد الأكاديمي لمرشحي البرنامج. وتتجسّد هذه النجاحات في رؤية السعودية 2030 التي تضع التعليم في صميم أهدافها بوصفه ركيزة لتنمية الكفاءات الوطنية ودعم تنويع الاقتصاد الوطني. وانسجامًا مع هذه الرؤية، تواصل الجامعة مسيرة تحولها الاستراتيجي الذي أطلقته عام 2019، والرامي إلى دعم بناء اقتصاد معرفي يرتكز على الإبداع والابتكار، مؤكدةً التزامها بدورها كمحرك للتنمية ومنصة انطلاق لقادة المستقبل القادرين على تحويل الطموح إلى أثر عالمي ملموس.