شرطة الرياض تطيح بثلاثة مواطنين لترويجهم مواد مخدرة وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين؛ لاتخاذهم وحدة سكنية وكرًا لترويج مادتَيْ الحشيش والإمفيتامين المخدرتَيْن، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.