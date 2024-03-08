جازان.. "الشؤون الإسلامية" تجهّز 2581 مسجدًا وجامعًا لاستقبال رمضان

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أعمال صيانة ونظافة وتعقيم وفرش جوامع ومساجد المنطقة؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وقامت الفرق الفنية التابعة للفرع بـ 744 جولة على المساجد والجوامع لعمل الصيانة اللازمة لها وخاصة الجوامع والمساجد التي ليست ضمن عمل مؤسسات الصيانة.
وفي السياق ذاته، قامت شركات الصيانة بعمل صيانة ونظافة لأكثر من 1837 مسجدًا وجامعًا في 8 محافظات، حيث تهدف هذه الأعمال إلى تجهيز المساجد والمصليات النسائية لتكون على أتمّ الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل، وليقوم المصلون بأداء الصلاة المفروضة وصلاتي التراويح والقيام في مكان مهيأ.