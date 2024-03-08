جازان.. "الشؤون الإسلامية" تجهّز 2581 مسجدًا وجامعًا لاستقبال رمضان

وفي السياق ذاته، قامت شركات الصيانة بعمل صيانة ونظافة لأكثر من 1837 مسجدًا وجامعًا في 8 محافظات، حيث تهدف هذه الأعمال إلى تجهيز المساجد والمصليات النسائية لتكون على أتمّ الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل، وليقوم المصلون بأداء الصلاة المفروضة وصلاتي التراويح والقيام في مكان مهيأ.