عبدالعزيز بن تركي: نستذكر الملاحم التي سطرت على يد رجال الدولة في يوم التأسيس

وقال الأمير عبدالعزيز: "تحلّ هذه المناسبة لنستذكر معها الملاحم والبطولات التي سطرت على يد رجال هذه الدولة العظيمة، التي زرعت نهضتها بجذور راسخة ضربت أعماق هذه الأرض، وتضحيات يستذكرها التاريخ وتعتزّ بها كل الأجيال، فبهم كانت الانطلاقة الأولى لبناء دولة راسخة قامت على النهج السليم والقوام المتين، بداية من الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، ومرورًا بالإمام تركي بن عبدالله مؤسس الدولة السعودية الثانية، حتى جاء عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ومن بعده أبناؤه الملوك، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين".