عبدالعزيز بن تركي: نستذكر الملاحم التي سطرت على يد رجال الدولة في يوم التأسيس

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وللشعب السعودي، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية الذي يوافق غدًا الـ22 من فبراير الجاري.
وقال الأمير عبدالعزيز: "تحلّ هذه المناسبة لنستذكر معها الملاحم والبطولات التي سطرت على يد رجال هذه الدولة العظيمة، التي زرعت نهضتها بجذور راسخة ضربت أعماق هذه الأرض، وتضحيات يستذكرها التاريخ وتعتزّ بها كل الأجيال، فبهم كانت الانطلاقة الأولى لبناء دولة راسخة قامت على النهج السليم والقوام المتين، بداية من الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، ومرورًا بالإمام تركي بن عبدالله مؤسس الدولة السعودية الثانية، حتى جاء عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ومن بعده أبناؤه الملوك، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين".
وأضاف: "تعيش المملكة في الوقت الحاضر نهضةً شاملة ومتكاملة في كل المجالات؛ ومنها القطاع الرياضي، الذي يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من قبل قيادة هذا الوطن العظيم، أثمر عن العديد من المنجزات والاستضافات العالمية لأكبر الأحداث والفعاليات، التي جعلت من بلادنا وجهةً رياضية دولية، ومركزًا رئيسًا لأهم وأكبر البطولات والمسابقات في مختلف الألعاب".