بنده للتجزئة تعلن مشاركتها في معرض "صُنع في السعودية 2025" دعمًا للمنتج المحلي والصناعة الوطنية

وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة الدكتور بندر حموه: "تعكس مشاركة بنده في معرض صُنع في السعودية التزامنا الراسخ بدعم المنتج الوطني وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث نؤمن بأن للقطاع الخاص دورًا محوريًا في تمكين المنتجين السعوديين ورفع جودة الإنتاج المحلي، ولذلك نواصل الاستثمار في شراكات استراتيجية تسهم في تنمية منظومة التجزئة وتمكين الاقتصاد الوطني، ويأتي وجودنا في هذا المعرض امتدادًا لرحلة طويلة من الدعم للمنتج السعودي، وترسيخًا لدورنا في بناء بيئة أكثر تنافسية واستدامة".