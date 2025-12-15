بنده للتجزئة تعلن مشاركتها في معرض "صُنع في السعودية 2025" دعمًا للمنتج المحلي والصناعة الوطنية

أعلنت شركة بنده للتجزئة عن مشاركتها في معرض صُنع في السعودية 2025، الذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات السعودية، والمقرر إقامته في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات ملهم خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر، وذلك ضمن جهود بنده المستمرة لتعزيز المحتوى المحلي ودعم المنتجين السعوديين في مختلف القطاعات.
وتأتي مشاركة بنده ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى تمكين الصناعات الوطنية ورفع تنافسيتها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصًا فيما يتعلق بتنمية سلاسل الإمداد وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وتستعرض بنده خلال مشاركتها مجموعة من المنتجات الوطنية التي أسهمت الشركة في إبرازها وتوسيع نطاق انتشارها داخل أسواقها في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى تسليط الضوء على الشراكات القائمة مع المنتجين والمصنعين السعوديين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز الفرص التجارية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة الدكتور بندر حموه: "تعكس مشاركة بنده في معرض صُنع في السعودية التزامنا الراسخ بدعم المنتج الوطني وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث نؤمن بأن للقطاع الخاص دورًا محوريًا في تمكين المنتجين السعوديين ورفع جودة الإنتاج المحلي، ولذلك نواصل الاستثمار في شراكات استراتيجية تسهم في تنمية منظومة التجزئة وتمكين الاقتصاد الوطني، ويأتي وجودنا في هذا المعرض امتدادًا لرحلة طويلة من الدعم للمنتج السعودي، وترسيخًا لدورنا في بناء بيئة أكثر تنافسية واستدامة".
وتسعى بنده خلال المعرض إلى تعزيز فرص التواصل مع شركائها في قطاع الإنتاج، واستكشاف آفاق تعاون وشراكات جديدة، تسهم في تعزيز سلسلة القيمة المحلية، بما يدعم تطوير قطاع التجزئة وتلبية احتياجات المستهلكين بجودة أعلى وخيارات أوسع.