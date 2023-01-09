جهود المملكة في الحج.. رحلة ميسرة للحجيج من لحظة الوصول حتى المغادرة

من جهة أخرى، كانت منظمة الصحة العالمية قد أشادت بفعالية التدابير الصحيَّة العامَّة التي تضعها وزارة الصحة في المملكة لضمان تحقيق حجٍ آمن، مثل: الترصُّد الفعَّال للكشف المبكر عن أي فاشية للأمراض المعدية بين الحجاج والاستجابة لها، ومكافحة العدوى والوقاية منها، والتلقيح، والتوعية بالمخاطر والاستجابة لها في الوقت المناسب، وفقاً لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية (2005).