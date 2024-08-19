"البيئة" تطرح 4 فرص استثمارية واعدة لإنشاء مدن زراعية متكاملة في مكة

وبيّنت أنه يمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة "فرص"، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (Investor@mewa.gov.sa)؛ للحصول على مزيد من التفاصيل حول تلك الفرص، لافتة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض وفتح المظاريف لهذه الفرص الاستثمارية هو 01 أكتوبر 2024م، داعية المستثمرين إلى الاستفادة منها والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي في المملكة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية 2030.