"جراحو جازان" ينهون معاناة 208 أطفال في 5 مستشفيات خلال شهرين

واشتملت العمليات على 16 عملية جراحية للقولون والمستقيم، و27 عملية جراحة منظار لاستئصال حصوات المرارة والطحال لمرضى الأنيميا المنجلية، و6 عمليات لجراحة المريء والصدر، و92 عملية إصلاح عيوب خلقية لمرضى حديثي الولادة والأطفال، إضافة إلى 18 عملية خزع تشخيصي للالتهابات والأورام، كما تم استئصال 6 أورام حميدة، و43 عملية جراحية طارئة وإنقاذ حياة.