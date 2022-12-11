"الصحة" تطلق خدمة العيادة الافتراضية لطب كبار السن

أطلقت "الصحة" خدمة العيادات الافتراضية لطب كبار السن، والتي تهدف من خلالها إلى الارتقاء بجودة حياة كبار السن في المملكة بالاستفادة من الخدمات التي تقدّمها وزارة الصحة عبر مستشفى صحة الافتراضي.
وتقدم العيادة خدمة التقييم الشامل لكبار السن من خلال مختصين في أمراض طب كبار السن لعموم كبار السن من عمر 65 سنة فأكثر من خلال موعد افتراضي.
وتتضمن معايير الإحالة للعيادة، أن يعاني كبير السن من (مرض باركنسون، هشاشة العظام، السقوط، اضطراب النوم، الخرف وألزهايمر، وغيرها من الحالات المتعلقة بالضعف الوظيفي والذهني المرتبط بالتقدم بالعمر)
يُذكر أن الإحالة للعيادة الافتراضية متاحٌ لجميع كبار السن عبر برنامج "إحالتي" من جميع المستشفيات، إضافة إلى مراكز الرعاية الأولية في مختلف مناطق المملكة.