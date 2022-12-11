"الصحة" تطلق خدمة العيادة الافتراضية لطب كبار السن

وتتضمن معايير الإحالة للعيادة، أن يعاني كبير السن من (مرض باركنسون، هشاشة العظام، السقوط، اضطراب النوم، الخرف وألزهايمر، وغيرها من الحالات المتعلقة بالضعف الوظيفي والذهني المرتبط بالتقدم بالعمر)