بالصور.. بمشاركة أكثر من 10 آلاف من المواطنين والمقيمين "إتقان العقارية" تباشر فعاليات أول أيام الاحتفاء بيوم الوطن الـ94

يشار إلى أن "إتقان العقارية" اعتمدت برنامجًا حافلًا للحفل الكبير الذي سيقام يوم الاثنين 23 سبتمبر من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية عشرة ليلًا بمول بارك أفينو، وسيتم افتتاحه بالسلام الملكي وعرض كلمات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وعرض فيديو إتقان الخاص باليوم الوطني الذي نفّذته موجات، كما سيتم استعراض عرضات المناطق (النجدية- الحجازية والجنوبية والشرقية والجيزانية)، كما سيعرض الحفل 67 فاصلًا قصيرًا في 27 موضوعًا ترسخ العمق العربي والإسلامي للمملكة والتنوع الثقافي والأسواق الشعبية، والتنوع البيئي، والحياة القروية والصناعات التقليدية.