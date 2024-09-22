بالصور.. بمشاركة أكثر من 10 آلاف من المواطنين والمقيمين "إتقان العقارية" تباشر فعاليات أول أيام الاحتفاء بيوم الوطن الـ94

بحضور لافت من المواطنين والمقيمين تجاوز الـ10 آلاف؛ بدأت شركة "إتقان العقارية" عصر يوم أمس السبت، برامجها في الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ94 لتوحيد المملكة العربية السعودية للعام الجاري 1446هـ، 2024م؛ وذلك بمول بارك أفنيو بحي قرطبة بمدينة الرياض، الذي سوف تتواصل فعالياته على مدى ثلاثة أيام من السبت إلى الاثنين القادم بالشراكة المجتمعية التي تجمع رائدة التسويق العقاري بالمملكة "إتقان العقارية" و"بارك أفنيو" و"فيدا العقارية"، وبتنظيم رائع من موجات.
وفي التفاصيل، حظي اليوم الأول للفعاليات التي انطلقت تمام الساعة الرابعة عصرًا، واستمرت حتى الثانية عشرة ليلًا بتفاعل كبير من مختلف شرائح المجتمع الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للاستمتاع بالفعاليات؛ حيث تنوعت العروض ما بين مسابقات وعرضات شعبية وأغاني وأهازيج وطنية وضيافة، إلى جانب تخصيص أركان للصغار تستعرض مهاراتهم في الرسم؛ فيما تم تخصيص ركن للتوثيق والتقاط الصور التذكارية للاحتفاء بهذه الذكرى العزيزة.
من جانبهم، قدّم المواطنون والمقيمون المشاركون في الاحتفائية في يومها الأول شكرهم وتقديرهم لإدارة شركة إتقان العقارية، على جهودها في تنظيم الفعاليات التي تبرز مظاهر الاحتفاء بيوم الوطن، وتعزيز الانتماء وتقوية اللحمة الوطنية، إلى جانب الاعتزاز بالهوية والإرث التاريخي للوطن وولاة أمره.
يشار إلى أن "إتقان العقارية" اعتمدت برنامجًا حافلًا للحفل الكبير الذي سيقام يوم الاثنين 23 سبتمبر من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية عشرة ليلًا بمول بارك أفينو، وسيتم افتتاحه بالسلام الملكي وعرض كلمات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وعرض فيديو إتقان الخاص باليوم الوطني الذي نفّذته موجات، كما سيتم استعراض عرضات المناطق (النجدية- الحجازية والجنوبية والشرقية والجيزانية)، كما سيعرض الحفل 67 فاصلًا قصيرًا في 27 موضوعًا ترسخ العمق العربي والإسلامي للمملكة والتنوع الثقافي والأسواق الشعبية، والتنوع البيئي، والحياة القروية والصناعات التقليدية.
يشار إلى أن فعاليات وبرامج الاحتفال باليوم الوطني الذي نظمتها إتقان العقارية، تستهدف أكثر من 100 ألف مستفيد من زوار بارك أفنيو ومتابعي حسابات الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما ستوزع "إتقان" 30 ألف هدية نقدية وعينية لزوار الكرنفال الاحتفالي الذي تقيمه في المول تتناسب مع كافة شرائح المجتمع.
وجددت شركة إتقان العقارية الدعوة للجميع للمشاركة والاستمتاع بالفعاليات والمسابقات التي ترعاها الشركة، كما نوهت بعملائها الكرام متابعة منصات الشركة بالتواصل الاجتماعي للاطلاع على كل الفعاليات والمشاركة في المسابقات المواكبة للحدث.