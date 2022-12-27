تفقد مدرسته ثم مات.. مدير تعليم مكة يقدّم واجب العزاء في المعلم "الصبحي"

وكان الفقيد قد توفي بعد صلاة الجمعة الماضية داخل مدرسته، بعد أن حضر لتفقد المدرسة من أضرار الأمطار التي هطلت صباح يوم الجمعة، وسقط في الصالة أمام مكتبه؛ حيث قام الحارس بإبلاغ الهلال الأحمر، وتم نقله إلى مستشفى حراء العام، لكن الأجل وافاه قبل الوصول للمستشفى.