تفقد مدرسته ثم مات.. مدير تعليم مكة يقدّم واجب العزاء في المعلم "الصبحي"

قدّم مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، واجب العزاء والمواساة في فقيد الأسرة التعليمية بإدارة التعليم بالعاصمة المقدسة، صالح عتيق الصبحي مدير مدرسة سمرة بن جندب الابتدائية.
وقدّم "الزائدي" واجب العزاء بحضور إخوة الفقيد: اللواء متقاعد عبدالرحمن والدكتور سليم، وشقيقيه محمد وعبدالعزيز وعبدالرحيم، وأبناء الفقيد عبدالرحمن وأحمد.
وكان الفقيد قد توفي بعد صلاة الجمعة الماضية داخل مدرسته، بعد أن حضر لتفقد المدرسة من أضرار الأمطار التي هطلت صباح يوم الجمعة، وسقط في الصالة أمام مكتبه؛ حيث قام الحارس بإبلاغ الهلال الأحمر، وتم نقله إلى مستشفى حراء العام، لكن الأجل وافاه قبل الوصول للمستشفى.
وقد أثنى مدير التعليم، ومساعده للشؤون التعليمية، ومدير مكتب التعليم بشمال مكة، على جهود الراحل وإخلاصه وتفانيه في أداء رسالته التعليمية، وحضوره يوم الجمعة لتفقد المدرسة خير دليل على ذلك.