براً وبحراً وجواً.. الجوازات تعلن عن قدوم 1,655,188 حاجاً من خارج المملكة

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (1,587,590) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (242,272) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (60,768) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (6,830) حاجاً.