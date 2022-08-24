"السديس" يترأس اجتماع المجلس الموحد لإعداد وبلورة الخطط والمبادرات النوعية للحرمين

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن المجلس الموحد بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الذي يُعتبر أعلى المجالس الاستشارية للرئاسة؛ سيكون بمثابة المجلس الشورِي لصناعة القرار.
وأوضح "السديس" أن المجلس الموحد سيعمل على مواكبة التطورات والنقلة النوعية وفق تطلعات القيادة، والتي حرصت على تعزيز الرؤية النهضوية والتنموية الطموحة الرؤية (2030) والتي وضعتها الرئاسة كنبراس لها في خدمة الحرمين وقاصديهما؛ إلى جانب تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وأتمتة الأعمال والحوكمة والتي انعكست إيجابيًا على تقديم الخدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار للحرمين.
وفعّل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس نشاط المجلس، بترؤسه اجتماع المجلس الموحد لإعداد وبلورة الخطط والمبادرات النوعية للحرمين ومعالجة المعوقات، فضلًا عن حث الأعضاء على بذل أقصى الجهود لخدمة المعتمرين والزوار، وحوكمة أعمال الإدارات والوكالات، وتعضيد البرنامج التقنية والذكية وتطوير المشاريع ورفع جودة الخدمات، من منطلق دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن.
وجاء الإعلان عن إعادة تشكيل المجلس الموحد بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مؤخرًا؛ لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها رئاسة الحرمين في تتويج الشباب وتمكين المرأة، ورفع مستوى التنظيم والتشغيل المؤسسي وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وتعظيم صناعة القرار في رئاسة الحرمين.
يشار إلى أن المجلس الاستشاري الموحد هو هيئة شورية، تتألف من قيادات الرئاسة المخضرمة الشبابية والنسائية أصحاب الخبرات والتأهيل العلمي والتفكير النوعي الإبداعي، ويناقش أبرز الخدمات والخطط والبرامج والمبادرات التي تقدم لقاصدي الحرمين، وتحسين وتطوير المشاريع المتعلقة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، لتحقيق خطط وأهداف الرئاسة على المدى المتوسط والبعيد وفق خطط استراتيجية نوعية لضمان تنفيذ كافة مهام وأعمال الرئاسة لإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين وإيصال رسالة الحرمين إلى العالم أجمع.
يُذكر أن المجلس الاستشاري الموحد يُعقد بشكل دوري؛ لمناقشة وتطور وتحسين الخدمات المقدمة في الحرمين.