"السديس" يترأس اجتماع المجلس الموحد لإعداد وبلورة الخطط والمبادرات النوعية للحرمين

يشار إلى أن المجلس الاستشاري الموحد هو هيئة شورية، تتألف من قيادات الرئاسة المخضرمة الشبابية والنسائية أصحاب الخبرات والتأهيل العلمي والتفكير النوعي الإبداعي، ويناقش أبرز الخدمات والخطط والبرامج والمبادرات التي تقدم لقاصدي الحرمين، وتحسين وتطوير المشاريع المتعلقة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، لتحقيق خطط وأهداف الرئاسة على المدى المتوسط والبعيد وفق خطط استراتيجية نوعية لضمان تنفيذ كافة مهام وأعمال الرئاسة لإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين وإيصال رسالة الحرمين إلى العالم أجمع.