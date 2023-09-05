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هيئتا "الاتصالات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" تطلقان تحدي إنترنت الأشياء 2023

بجوائز تصل إلى مليون ريال.. التسجيل ابتداءً من اليوم وحتى 11 أكتوبر المقبل
هيئتا "الاتصالات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" تطلقان تحدي إنترنت الأشياء 2023

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثلة بمركز ذكاء عن إطلاق تحدي إنترنت الأشياء 2023 بجوائز تصل إلى مليون ريال، وسيتاح التسجيل بالتحدي ابتداء من اليوم, وحتى 11 أكتوبر المقبل .

ويهدف التحدي إلى دعم الابتكار وتطوير الحلول التقنية، وتحفيز رواد الأعمال، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز نمو سوق إنترنت الأشياء بالمملكة .

وبينت الهيئة أن التحدي يستهدف رواد الأعمال المبتكرين، والخبراء في القطاعات التي تتبنى حلول وخدمات إنترنت الأشياء، إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن التحدي يتيح المشاركة من خلال مساراته التي تشمل الرياضة والرياضات الإلكترونية، والترفيه، والسياحة والآثار، إضافة إلى الزراعة والمياه، والنقل والخدمات اللوجستية .

وحثت الهيئة المهتمين على التسجيل في التحدي، من خلال الرابط

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

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