هيئتا "الاتصالات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" تطلقان تحدي إنترنت الأشياء 2023

وأشارت إلى أن التحدي يتيح المشاركة من خلال مساراته التي تشمل الرياضة والرياضات الإلكترونية، والترفيه، والسياحة والآثار، إضافة إلى الزراعة والمياه، والنقل والخدمات اللوجستية .