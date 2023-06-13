"إغاثي الملك سلمان" يوزع 430 سلة غذائية في السودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 430 سلة غذائية، استفادت منها 860 أسرة نازحة في ولاية القضارف بجمهورية السودان الشقيقة.
جاء ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره المركز لمساعدة الشعب السوداني إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي قدّمتها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والتخفيف عنهم في مختلف دول العالم.