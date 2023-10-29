"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والقصيم والشمالية والباحة ونجران وجازان وعسير).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا غزيرة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيح وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الدرب وبيش وفرسان وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة نجران لأمطار متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد المدينة المنورة أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد وبدر ووادي الفرع والعلا وخيبر والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الباحة إلى أنها تشهد أمطارًا متوسطة سيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة إلى أنها تشهد أمطارًا غزيرة وصواعق رعدية وسيولاً. وتشمل الحالة العرضيات وأضم وميسان والطائف. وتشهد أمطارًا متوسطة على الليث والقنفذة والجموم والعاصمة المقدسة والخرمة والمويه وتربة ورنية والكامل، وأمطارًا خفيفة على خليص وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف والعويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الجوف إلى أنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة تبوك أيضًا أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البدع وحقل والوجه وأملج وضباء وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الشنان والكهفة وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.