"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة إلى أنها تشهد أمطارًا غزيرة وصواعق رعدية وسيولاً. وتشمل الحالة العرضيات وأضم وميسان والطائف. وتشهد أمطارًا متوسطة على الليث والقنفذة والجموم والعاصمة المقدسة والخرمة والمويه وتربة ورنية والكامل، وأمطارًا خفيفة على خليص وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.