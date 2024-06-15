شاهد.. "أداء" يقيس رضا ضيوف الرحمن عن رحلة مناسك الحج

أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" عن بدء عمليات القياس لرحلة أداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، مستهدفًا 81 خدمة تقدمها 18 جهة حكومية، لحجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها، بهدف معرفة مستوى رضا الحجاج عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم خلال رحلة أدائهم لفريضة الحج.
وتأتي عمليات القياس لتواكب جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، ولضمان التحسين المستمر للخدمات المقدمة للحجاج، مما يساهم في التسهيل على الحجاج لأداء شعيرة الحج، واستكمالاً لخطط المركز وبرامجه المتمثلة في دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية للمستفيدين وتطويرها، من خلال قياس جودتها ورضا المستفيدين عنها.
وأوضح المهندس راشد القعود، المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، أن المركز يعتبر مصدراً لمؤشر تجربة الحجاج، وذلك بعد اعتماد الخطة التنفيذية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن من قبل اللجنة الاستراتيجية خلال عام 2022م حيث إنه تم تحديد مركز أداء كمصدر لقيمة المؤشر بناءً على المواءمة والتنسيق مع البرنامج.
وأضاف أن المركز يعمل على منهجيات موحدة وملزمة في قياس تجربة المستفيد بما يضمن الحيادية والموضوعية، ونظراً لأهمية أعمال قياس هذه الرحلة التي يتقاطع في تقديمها عدد من الأجهزة العامة، فإن المركز يعمل على المواءمة والتنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية المشاركة.
وأشار إلى أن قياس رضا الحجاج يقوم على عدة أدوات رئيسية، وهي: الاستبانات الإلكترونية، والمقابلات الميدانية، والحاج الخفي، حيث يهدف المركز من خلال أداة الاستبانات إلى التواصل مع المستفيدين والحجاج بشكل مباشر للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة برحلة الحج، ومدى رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
وأوضح أنه خلال هذه الرحلة تتشارك الجهات الحكومية في تقديم الخدمات للحجاج أو الإشراف على تلك الخدمات، حيث يتم قياس العديد من الأجهزة الحكومية والمتمثلة في: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الطاقة، وزارة الحج والعمرة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة الصحة، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة السياحة، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الهيئة العامة للنقل، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، رئاسة أمن الدولة، الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والبنك المركزي السعودي.
ولفت إلى أن المركز يقيس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم بدءًا من مرحلة التعاقد والتصاريح ثم مرحلة السفر للحج، مروراً بمرحلة أداء مناسك الحج والتنقل والخدمات المساندة في مكة المكرمة، ثم الانتقال لزيارة المسجد النبوي وتجربة التنقل والخدمات المساندة في المدينة المنورة، وختامًا رحلة المغادرة بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج.