شاهد.. "أداء" يقيس رضا ضيوف الرحمن عن رحلة مناسك الحج

وأوضح أنه خلال هذه الرحلة تتشارك الجهات الحكومية في تقديم الخدمات للحجاج أو الإشراف على تلك الخدمات، حيث يتم قياس العديد من الأجهزة الحكومية والمتمثلة في: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الطاقة، وزارة الحج والعمرة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة الصحة، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة السياحة، الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الهيئة العامة للنقل، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، رئاسة أمن الدولة، الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والبنك المركزي السعودي.