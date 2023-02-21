"الشؤون الإسلامية" تُزين مبانيها بـ"الأخضر" احتفاءً بـ"يوم التأسيس"

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الثلاثاء، استعداداتها للاحتفاء بـ "يوم التأسيس" الذي يوافق 22 فبراير من كل عام، في إطار الجهود التي تقدمها لمواكبة المناسبات الوطنية.
وتوشح مبنى الوزارة في مدينة الرياض، باللون الأخضر واللوحات التي تواكب الذكرى، وأيضًا في فروعها بمناطق المملكة.
كما جهزت أروقة الوزارة وفروعها بالشاشات التفاعلية التي تعرض تصاميم و"بروشورات" تحمل عبارات تحاكي تاريخ التأسيس، وأيضًا كلمات خالدة لقادة المملكة.
وحرصت "الشؤون الإسلامية" على أن تتضمن اللوحات والشاشات وعبر منابرها الإعلامية بقنوات التواصل الاجتماعي، كلمات تحمل في مجملها تأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة واللحمة الوطنية لدى شرائح المجتمع، والتأكيد على واجب الفرد والجماعة تجاه الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.
إلى جانب التذكير بنعمة بناء وتوحيد الدولة السعودية الممتدة على مدى ثلاثة قرون، والتنويه والإشادة بجهود ولاة أمرها في خدمة الإسلام، والحرمين الشريفين، ورقي الوطن وازدهاره.