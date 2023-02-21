"الشؤون الإسلامية" تُزين مبانيها بـ"الأخضر" احتفاءً بـ"يوم التأسيس"

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الثلاثاء، استعداداتها للاحتفاء بـ "يوم التأسيس" الذي يوافق 22 فبراير من كل عام، في إطار الجهود التي تقدمها لمواكبة المناسبات الوطنية.