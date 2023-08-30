استمرار فرص هطول الأمطار حتى الأحد المقبل على معظم المناطق

وتتأثر منطقة الباحة ومعظم محافظات منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، فيما تشهد مناطق الرياض، القصيم، حائل ونجران هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.