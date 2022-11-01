"هيئة الأدب" تعقد لقاء "مستقبل الشركات الناشئة في الترجمة"

وتطرق اللقاء إلى أهمية الاستدامة في بيئة الأعمال، وكيفية توفير فرص وظيفية وحاضنات أعمال في القطاع، والاهتمام بتدريب المترجمين وتنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية في المجال وتقديم معايير ذات جودة عالية، وأهمية دور التسويق في التعريف بالشركات الناشئة للإسهام في وصولها وانتشارها، وضرورة استخدام التقنية الحديثة لتسخير الترجمة.