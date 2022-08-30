"التجارة" تستضيف المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني

ويتضمن المعرض عدداً من الفعاليات، منها تنفيذ تجارب محاكاة حية لأبرز أساليب الاختراقات واستعراض أثر الهجمات السيبرانية، وإقامة عيادة سيبرانية يتم خلالها قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية المتوفرة في العيادة، بالإضافة لتقديم الاستشارات السيبرانية والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمخاطر السيبرانية.