"أمير تبوك" يطلع على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية

اطلع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على التقرير السنوي الـ58 لصندوق التنمية الزراعية والذي اشتمل على أعمال ونشاطات الصندوق وما يقدمه للمستفيدين بالمنطقة.
والْتقى أمير تبوك في مكتبه اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة ناصر بن مفلح البلوي؛ مشيدًا بدور الصندوق ودعمه للتنمية الزراعية بالمنطقة، مبرزًا أهمية المنطقة في المجال الزراعي وما يحظى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ مؤكدًا أهمية خدمة المزارعين وتلبية احتياجاتهم.
من جهته أعرب مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة ناصر بن مفلح البلوي، عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على ما يلقاه القطاع الزراعي بالمنطقة من دعم وتوجيه متواصل، منوهًا بالدور الكبير لجائزة أمير تبوك للمزرعة النموذجية التي أسهمت في تطور الزراعة بالمنطقة وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على المزارعين.