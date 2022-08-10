"أمير تبوك" يطلع على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية

من جهته أعرب مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة ناصر بن مفلح البلوي، عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على ما يلقاه القطاع الزراعي بالمنطقة من دعم وتوجيه متواصل، منوهًا بالدور الكبير لجائزة أمير تبوك للمزرعة النموذجية التي أسهمت في تطور الزراعة بالمنطقة وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على المزارعين.