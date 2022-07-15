"بايدن": أجريت مباحثات مهمة مع الملك سلمان وولي العهد تضمَّنت الاحتياجات العسكرية وأمن الطاقة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة في كلمة ألقاها من جدة، حيث يقوم بزيارة تستمر حتى السبت، إنه أجرى مباحثات مهمة مع العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.