"بايدن": أجريت مباحثات مهمة مع الملك سلمان وولي العهد تضمَّنت الاحتياجات العسكرية وأمن الطاقة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة في كلمة ألقاها من جدة، حيث يقوم بزيارة تستمر حتى السبت، إنه أجرى مباحثات مهمة مع العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتفصيلاً، أعلن بايدن أن قوات حفظ السلام في تيران وصنافير ستغادر مواقعها؛ ما سيساهم في تطوير هذه المنطقة للسياحة. مؤكدًا أن "السعودية ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة في اليمن"، التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه بحث مع القيادة السعودية "الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات"، كما ناقش معها "ملف أمن الطاقة"، وكشف عن اتفاق الطرفَيْن "على شراكات بشأن تقنية إنترنت الجيل الخامس 5G".
وكان بايدن قد التقى الجمعة في جدة العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في بداية زيارة محورية لمناقشة قضايا الطاقة والسياسة والعلاقات بين الخليج وواشنطن.
وكان في استقباله ولي العهد في قصر السلام في جدة، حيث أجريا جلسة مباحثات ثنائية.