انطلاق وفتح باب التسجيل للنسخة الرابعة من البرنامج التأهيلي للتحقق من نسبة المحتوى المحلي

يُذكر أن البرنامج التأهيلي سينعكس بشكل مباشر على إجراءات قياس المحتوى المحلي وتسهيلها وتسريعها، وذلك من خلال زيادة أعداد المكاتب المعتمدة للتحقق من نسبة المحتوى المحلي، مع المحافظة على المعايير المعمول بها في مهنة المحاسبة والمراجعة، والمعايير التي حددتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لقياس نسبة المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص، ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال موقع الهيئة من خلال الرابط التالي: https://lcgpa.gov.sa/ar/LocalContent/Pages/Qualifying-program-for-audit-offices.aspx.