انطلاق وفتح باب التسجيل للنسخة الرابعة من البرنامج التأهيلي للتحقق من نسبة المحتوى المحلي

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، انطلاق وفتح باب التسجيل في النسخة الرابعة من البرنامج التأهيلي للتحقق من نسبة المحتوى المحلي بدءاً من اليوم حتى 24 أغسطس، وذلك امتداداً لاتفاقية التعاون بينها وبين الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التي تمّ توقيعها عام 2020م، بهدف نقل المعارف والمهارات اللازمة وتمكين الكوادر الوطنية في هذا المجال المستحدث في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن النسخة الرابعة المقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر المقبل تتضمن برنامجاً تأهيلياً لعددٍ من مكاتب المراجعة المرخصة، وذلك لتسهيل الأعمال المتعلقة بعملية التحقق من نسبة المحتوى المحلي، حيث قامت الهيئة بتطوير تعريف وطني للمحتوى المحلي ووضع منهجية وآلية لحساب نسبة المحتوى المحلي وإجراءات التحقق منها.
وأضاف السماري، أن إعلان النسخة الرابعة من البرنامج التأهيلي يأتي كخطوة مهمة بعد نجاح النسخ السابقة التي لاقت إقبالاً واسعاً تجاوز تسجيل أكثر من 150 متدرباً، واعتماد أكثر من 55 مكتباً جديداً لتدقيق نسب المحتوى المحلي، وأصدرت الهيئة خلال ذلك عدداً من الشهادات للمتقدمين المجتازين البرنامج التأهيلي.
من جهته، أبان الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، أن هذه النسخة تأتي امتداداً للجهود التي تبذلها الهيئة في تسخير خبراتها لتأهيل مكاتب المحاسبة والمراجعة بما يعزز الجهود المشتركة بين الهيئتين في تنمية المحتوى المحلي.
يُذكر أن البرنامج التأهيلي سينعكس بشكل مباشر على إجراءات قياس المحتوى المحلي وتسهيلها وتسريعها، وذلك من خلال زيادة أعداد المكاتب المعتمدة للتحقق من نسبة المحتوى المحلي، مع المحافظة على المعايير المعمول بها في مهنة المحاسبة والمراجعة، والمعايير التي حددتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لقياس نسبة المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص، ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال موقع الهيئة من خلال الرابط التالي: https://lcgpa.gov.sa/ar/LocalContent/Pages/Qualifying-program-for-audit-offices.aspx.