السعودية عندما تبدع في فن "الدبلوماسية الرياضية".. "صفقة رونالدو" مثالًا

تواصل المملكة، في الفترة الأخيرة، جهودها المكثّفة لاستضافة الفعاليات الرياضية بمختلف أنواعها، وهو توجّه يعكس الرغبة الصادقة في إبراز الصورة المثالية عن السعودية.
وتتميّز هذه "الدبلوماسية الرياضية"، كما يصفها البعض، بأن لها أهدافًا معنوية بعيدة المدى تتقاطع مع المكاسب الاقتصادية الآنية، على أساس أن بناء صورة جيّدة عن الدولة هو البوابة الرئيسة لجلب الاستثمارات وجذب السياح، وهو ما يسمى بـ"تسويق الدول".
انتشر الحديث عن مفهوم "تسويق الدول"، خاصة منذ إعلان صفقة اللاعب كريستيانو رونالدو؛ حيث يعدّ عقد الاتفاقيات أو احتضان المنافسات الرياضية، كما فعلت قطر التي أنفقت مبلغًا ضخمًا لاستضافة المونديال الرياضي الأكبر؛ فنًّا تسويقيًّا تلعب فيه الرياضة دورًا كبيرًا؛ فالدوحة لم تطمح للمردود الاقتصادي بقدر سعيها لتسويق نفسها على المسرح العالمي لتبرهن على قوتها وقدرتها على استضافة الأحداث الكبرى.
وقد نجحت السعودية في الدبلوماسية السياسية من خلال صياغة تعهدات وبناء تحالفات جديدة، ومنذ إعلان رؤيتها الفريدة بدأت البوصلة تتجه للرياضة أحد مكامن القوة؛ إدراكًا لحقيقة أن الدول لا تتنافس وتتميز بالاقتصاد فحسب، بل تمتدّ أوجه القوة للرياضة والتقدم التقني والتعليم والثقافة وغيرها.
ومن هنا كانت "صفقة رونالدو" بوابة ستسمح للسعودية باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وإثبات جدارتها بتنظيم الأحداث الرياضية والاقتصادية، ومع استحواذها الرياضي ستتدفق الاستثمارات تباعًا، كما سيسلّط الإعلام العالمي الضوء على حياة النجم الكروي كريستيانو مع عائلته، وسيسهم بنقل الثقافة السعودية والتقاليد ونمط العيش وانفتاح السعوديين على الثقافات المختلفة، مع الدعم والتمكين الذي تجده المرأة السعودية التي باتت تشارك في إدارة المؤسسات الحكومية.
وأوجد الدعم الحكومي للرياضة السعودية بيئة استثمارية مرنة حيوية حفّزت الأندية السعودية على عقد شراكات مع لاعبين ونجوم كرة عالميين، وضاعفت أرباحها ونمو مداخيلها، وضمنت وجود روافد تنهض بها وتطور من جهازها الفني.