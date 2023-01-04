السعودية عندما تبدع في فن "الدبلوماسية الرياضية".. "صفقة رونالدو" مثالًا

انتشر الحديث عن مفهوم "تسويق الدول"، خاصة منذ إعلان صفقة اللاعب كريستيانو رونالدو؛ حيث يعدّ عقد الاتفاقيات أو احتضان المنافسات الرياضية، كما فعلت قطر التي أنفقت مبلغًا ضخمًا لاستضافة المونديال الرياضي الأكبر؛ فنًّا تسويقيًّا تلعب فيه الرياضة دورًا كبيرًا؛ فالدوحة لم تطمح للمردود الاقتصادي بقدر سعيها لتسويق نفسها على المسرح العالمي لتبرهن على قوتها وقدرتها على استضافة الأحداث الكبرى.