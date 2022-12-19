شاهد.. مياه الأمطار ترسم لوحة جمالية طبيعية في الرمال الذهبية لمتنزه الخرارة

واحتلت "روضة خرارة" أو بحيرة الخرارة مكانة مميزة في السياحة السعودية بعد إدراجها من قِبَل ھیئة السياحة في موسم "شتاء السعودية" حتى نهاية مارس 2021 ضمن أكثر من 17 وجھة سياحية في أنحاء المملكة، وذلك بعد اختيارها كأفضل الوجهات السياحية الأبرز في الرياض والمملكة.