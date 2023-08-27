بين هطولات وغبار وهبات قوية.. نظرة على "أجواء مناطق المملكة في أسبوع"

يُتوقع، بمشيئة الله، أن تتسع فرص الأمطار هذا الأسبوع؛ لتشمل مناطق أوسع من المملكة على جنوب غرب وغرب المملكة، تشمل: جازان وعسير والباحة ومرتفعات الطائف؛ قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة وصولاً إلى أجزاءٍ من المدينة المنوّرة وأجزاءٍ من وسط المملكة.
كما تحمل التوقعات الجوية لهذا الأسبوع، رياحاً شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تعمل على إثارة بعض من الغبار والأتربة على المناطق الداخلية من غرب وجنوب غرب المملكة
وعن أبرز ملامح الطقس للأسبوع الجاري، هبوب رياح متوسطة إلى نشطة السرعة على بعض أجزاء الشرقية أمس السبت، واليوم الأحد، وفق موقع "طقس العرب".
وعن يومَي الأربعاء والخميس، يُتوقع نشاط الرياح السطحية التي قد تعمل على إثارة بعض من الغبار والأتربة على بعض أجزاء الشرقية وصولاً إلى أجزاءٍ من وسط المملكة، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكلٍ ملموسٍ على الشرقية ووسط المملكة.