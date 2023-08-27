بين هطولات وغبار وهبات قوية.. نظرة على "أجواء مناطق المملكة في أسبوع"

وعن يومَي الأربعاء والخميس، يُتوقع نشاط الرياح السطحية التي قد تعمل على إثارة بعض من الغبار والأتربة على بعض أجزاء الشرقية وصولاً إلى أجزاءٍ من وسط المملكة، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكلٍ ملموسٍ على الشرقية ووسط المملكة.