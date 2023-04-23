"بايدن" يشكر السعودية لمساهمتها في إجلاء دبلوماسيي أمريكا من السودان : مساعدتها كانت حاسمة

وتابع: "أنا فخور بالالتزام الاستثنائي لموظفي سفارتنا، الذين أدوا واجباتهم بشجاعة واحتراف، وجسّدوا صداقة الولايات المتحدة واتصالها مع شعب السودان، أنا ممتن للمهارة التي لا مثيل لها لأفراد خدمتنا الذين نجحوا في نقلهم إلى بر الأمان".