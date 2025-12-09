يونيتشارم الخليج للصناعات الصحية شريك القدية للاستثمار لمنتجات العناية بالأسرة لمدينة القدية

أعلنت شركة يونيتشارم الخليج عن شراكة استراتيجية مع شركة القدية للاستثمار، لتصبح الشريك الرسمي لمنتجات العناية بالأسرة في مدينة القدية. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم يونيتشارم الخليج بتوفير مجموعة من منتجاتها العالية الجودة في مجال العناية الشخصية في عدد من معالم مدينة القدية، بما في ذلك المتنزهين العالميين Six Flags و Aquarabia مدينة القدية.