أكثر من 100 منظمة محلية وعالمية تشارك في المؤتمر الدولي للأمن الصناعي بالدمام

من جانبه أشاد عبدالله بن علي الغامدي، النائب الأعلى لرئيس الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالشرق الأوسط، بالدعم اللامحدود الذي تلقاه الجمعية وفعالياتها من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي، مؤكداً أن المؤتمر يسعى إلى إنشاء منصة متميزة وفريدة من نوعها للشركات والأفراد العاملين في مجال الأمن الصناعي في المنطقة لتبادل الخبرات، والارتقاء بهذا القطاع، حيث سيكون هناك العديد من المتحدثين في المؤتمر يتقدمهم رئيس أرامكو السعودية وقادة الأمن الصناعي محلياً وعالمياً.