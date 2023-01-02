هل حقاً تساقطت الثلوج اليوم على الحرم المكي الشريف؟

حول ذلك يرغب "طقس العرب" التنويه على أن هذا الفيديو المُتداول هو فيديو مُعدل تقنياً باستخدام الفلاتر، علماً أن درجة الحرارة في مكة بلغت اليوم 30 درجة مئوية، وهي درجات حرارة مرتفعة يستحيل معها تساقط الثلوج، إضافة إلى أن المنطقة غير مُهيأة مُناخياً لتساقط الثلوج.