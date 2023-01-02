هل حقاً تساقطت الثلوج اليوم على الحرم المكي الشريف؟

ورد لطقس العرب كثيرٌ من الأسئلة حول مدى صحة مقطع الفيديو المتداول، الذي يُظهر بشكلٍ نادر "بحسب مُتداوليه" تساقط الثلوج على الحرم المكي الشريف في مكة المكرّمة.
حول ذلك يرغب "طقس العرب" التنويه على أن هذا الفيديو المُتداول هو فيديو مُعدل تقنياً باستخدام الفلاتر، علماً أن درجة الحرارة في مكة بلغت اليوم 30 درجة مئوية، وهي درجات حرارة مرتفعة يستحيل معها تساقط الثلوج، إضافة إلى أن المنطقة غير مُهيأة مُناخياً لتساقط الثلوج.
يأتي تداول هذا المقطع المُفبرك في ظل تأثر المملكة العربية السعودية بأحوال جوية غير مستقرة، يُتوقع أن الأمطار لمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة.