قرار من أمير الشرقية بتكليف عدد من القيادات الجديدة بالمنطقة.. تعرَّف عليه

أصدر أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قراراً بتكليف عددٍ من القيادات بإمارة المنطقة لمواكبة التطور الذي تعيشه المنطقة، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة -رعاها الله- والسعي لخدمة المواطنين.
وتضمنت القرارات تكليف فهد بن عبدالرحمن الجبر مشرفاً عاماً على مكتب أمير المنطقة الشرقية، وتكليف عبدالله بن عياش الحربي مديراً عاماً لمكتب أمير المنطقة الشرقية، وتكليف مساعد بن تركي العطيشان سكرتيراً لنائب أمير المنطقة الشرقية، إضافة إلى عمله مديراً للمكتب الخاص.
كما تم تكليف خالد بن أحمد النعيمي بمهام وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، وتكليف خالد بن حامد الحارثي بمهام وكيل الإمارة المساعد للحقوق، وتكليف عبدالله بن علي الشمراني بمهام أمين مجلس المنطقة، كما شمل القرار تكليف عبدالعزيز بن أحمد السيف رئيساً لمركز أم الساهك.
وأكد أمير المنطقة الشرقية، أهمية خدمة المواطنين وتحقيق تطلعات القيادة -حفظها الله- متمنياً التوفيق للمكلفين .