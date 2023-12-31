قرار من أمير الشرقية بتكليف عدد من القيادات الجديدة بالمنطقة.. تعرَّف عليه

كما تم تكليف خالد بن أحمد النعيمي بمهام وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، وتكليف خالد بن حامد الحارثي بمهام وكيل الإمارة المساعد للحقوق، وتكليف عبدالله بن علي الشمراني بمهام أمين مجلس المنطقة، كما شمل القرار تكليف عبدالعزيز بن أحمد السيف رئيساً لمركز أم الساهك.