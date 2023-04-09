تنحسر وتغزر ثم تمتد.. خريطة "الممطرة 16 في يومين" يرصدها "الحصيني"

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على تويتر"، أن الانحسار يشمل أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، وأجزاء من الشمالية، وتبوك والجوف، وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض، والقصيم) بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة، مع فرصة سيول وحبات برد على: (مكة، والطائف، ورابغ، وشرق وشمال جدة القريب، وجنوب وغرب منطقة المدينة) مساء".