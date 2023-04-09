تنحسر وتغزر ثم تمتد.. خريطة "الممطرة 16 في يومين" يرصدها "الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه يتوقع -بحسب المرصد- انحسار #الحالة_الممطرة_السادسة_عشر على مناطق عدة؛ وذلك اليوم الأحد.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على تويتر"، أن الانحسار يشمل أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، وأجزاء من الشمالية، وتبوك والجوف، وأقصى غرب وجنوب غرب منطقة الرياض، والقصيم) بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة، مع فرصة سيول وحبات برد على: (مكة، والطائف، ورابغ، وشرق وشمال جدة القريب، وجنوب وغرب منطقة المدينة) مساء".
وأضاف: "من منتصف ليلة الاثنين تَغزر الأمطار على جنوب وغرب منطقة المدينة، وتمتد الغزارة إلى منطقة الباحة وشرق الليث، مع فرصة سيول مع رياح مغبرة، إلا أن يصرفها الله".