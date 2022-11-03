'التويجري" تناقش أوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تنميتها مع وفد البرلمان الألماني

واستعرضت الدكتورة التويجري، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، وما حققته من خطوات رائدة في مختلف المجالات، مبينةً ما أثمرت عنه رؤية 2030 من إصلاحات عملاقة ولاسيما في مجال حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها.