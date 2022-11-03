'التويجري" تناقش أوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تنميتها مع وفد البرلمان الألماني

التقت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، في مقر الهيئة بالرياض اليوم، وفدًا من البرلمان الألماني برئاسة عضو البرلمان الألماني الدكتور كريستوف بلوس، والوفد المرافق.
واستعرضت الدكتورة التويجري، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، وما حققته من خطوات رائدة في مختلف المجالات، مبينةً ما أثمرت عنه رؤية 2030 من إصلاحات عملاقة ولاسيما في مجال حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها.
وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أوجه التعاون الثنائي البناء بين المملكة وألمانيا في مجال حقوق الإنسان وسبل تنميتها.
حضر اللقاء نائب رئيس الهيئة عبد العزيز بن عبد الله الخيّال، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ديتر لاميله.