القصبي يلتقي الوفد الإعلامي المرافق لـ"ولي العهد" في زيارته الرسمية لعدد من الدول الآسيوية

التقى وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم في بانكوك، الوفد الإعلامي المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في زيارته الرسمية للمشاركة في قمة قادة دول مجموعة العشرين، وزيارة عدد من الدول الآسيوية، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.