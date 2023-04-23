"فلكية جدة": أجمل اقتران مشاهَد بالعين المجردة يُزَين السماء اليوم

وتابع: كوكب الزهرة شديد السطوع؛ لأن غيومه الكثيفة تعكس معظم ضوء الشمس الذي يصل إليه (حوالى 70٪) إلى الفضاء، ولأنه أقرب كوكب إلى الأرض، وسيلاحظ أيضًا أن الجزء غير المضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر، ويومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.