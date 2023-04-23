"فلكية جدة": أجمل اقتران مشاهَد بالعين المجردة يُزَين السماء اليوم

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إنه سيُرصَد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأحد 23 أبريل 2023 أجمل اقتران مُشاهَد بالعين المجردة هذا الشهر؛ حيث سيلتقي هلال القمر بكوكب الزهرة، وسيفصل بينهما درجة واحدة فقط.
وأضاف "أبو زاهرة": القمر والزهرة سيظهران بعد غروب الشمس بفترة وجيزة وقبل حلول ظلمة الليل؛ فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجرام السماوية على التوالي بعد الشمس، ويمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر؛ وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض.. وعند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه مُضاء بنسبة 69% بنور الشمس في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة ليظهرا سويًّا في مجال رؤية التلسكوب؛ ولكن يمكن ذلك عبر المناظير.
وتابع: كوكب الزهرة شديد السطوع؛ لأن غيومه الكثيفة تعكس معظم ضوء الشمس الذي يصل إليه (حوالى 70٪) إلى الفضاء، ولأنه أقرب كوكب إلى الأرض، وسيلاحظ أيضًا أن الجزء غير المضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر، ويومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.
وقال أبو زاهرة: يُعرف كوكب الزهرة غالبًا بنجم المساء عند رؤيته عند المطال المسائي؛ بينما يُعرف بنجم الصباح عن المطال الصباحي، وقد اعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموْهما (فوسفوروس) و(هسبروس)؛ لكن تم إدراك أن الاثنين واحد، ويُحتمل أن يكون الزهرة هو الكوكب الأول الذي عرف بهذا الشكل بسبب سطوعه وحركته السريعة نسبيًّا.